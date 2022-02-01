У Запоріжжі посеред дороги забив фонтан: люди залишилися без води (відео)

У Запоріжжі посеред дороги забив фонтан, висота якого була майже десять метрів. Холодна вода полилася прямо перед машинами, що їхали. Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

Що відомо

Перехожі встигли зняти те, що сталося, на відео. Комунальники кажуть, що фонтан з'явився через те, що прорвало магістральний водогін, однак вони обіцяють усе відремонтувати.

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Увечері 31 січня 10 багатоповерхівок в одному із районів міста залишилися без води.

Подібний випадок у Харкові

У Харкові на Пушкінській посеред дороги забив фонтан. Зі стоку тече велика кількість води, в результаті утворився величезний затор.

"Тим часом у годину пік на Пушкінській ллють нову ковзанку. Затори просто п**дец. Знімав на мокрі ноги", – повідомляє очевидець.

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