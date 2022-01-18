У Запоріжжі дитина розбила голову на атракціонах: хто винен

Дитина стрибала в короб з кульками / Фото: Колаж: Сьогодні
У дитячому розважальному центрі Запоріжжя дитина розбила голову на атракціонах. У хлопчика струс мозку та закрита черепно-мозкова травма.
Про це розповіла мама постраждалої дитини Катерина Олександрівна, передає ZaБор.
ДО того ж вона стверджує, що були інші постраждалі в цьому центрі.
Вона заявила про те, що "Fly Kids" (раніше – "Fly Park") на вулиці Новокузнецька є небезпечним для дітей.
Подробиці інциденту
Жінка розповіла, що під час стрибків у короб, заповнений паралоновими кубиками, її син розбив голову об борт цього короба.
На фото, які опублікувала мешканка Запоріжжя, видно, що саме в одному місці біля борту короба було м'яке покриття матом.
Наразі хлопчик лежить у нейрохірургії обласної дитячої лікарні, у нього розсічення на голові понад 11 см.
Інші постраждалі діти
Катерина зазначила, що біля рентген-кабінету поруч з ними були батьки, діти яких також постраждали у "Fly Kids".
"Виходячи з рентген-кабінету наступними в черзі були мама з дитиною на руках, з перелом як з’ясувалося пізніше. Як думаєте звідки? Правильно! З Fly Park. Наступними в черзі на рентген були батьки з дитиною років 5-6. Вже здогадалися звідки? Правильно, з Fly Park. Випадковість? Не думаю, у цьому закладі немає умов для безпечного відпочинку наших діток. Бережіть своїх діток", – написала Катерина.
Вона додала, що у її дитини струс мозку та закрита черепно-мозкова травма.
"Лежить в обласній дитячій лікарні. Заява написана в поліцію та прокуратуру", – розповіла "ZaБору" Катерина.
Що кажуть у розважальному центрі
Директорка з постраждалими зв'язалася лише вчора, 17 січня.
"Вчора мені зателефонувала жінка... представилася директором... Вікторія. Сказала що у відрядженні і про те, що сталося, дізналася (тільки вчора ввечері) мабуть з мого посту в Instagram... Сказала що коли повернеться з відрядження переглядатиме камери і розбиратиметься що сталося, тобто поки пости в Instagram і Facebook я не писала... вона не знала що сталося в їхньому закладі", – розповідає Катерина.
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