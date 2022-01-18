У Запоріжжі дитина розбила голову на атракціонах: хто винен

Дитина стрибала в короб з кульками / Фото: Колаж: Сьогодні

У дитячому розважальному центрі Запоріжжя дитина розбила голову на атракціонах. У хлопчика струс мозку та закрита черепно-мозкова травма.

Про це розповіла мама постраждалої дитини Катерина Олександрівна, передає ZaБор.

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ДО того ж вона стверджує, що були інші постраждалі в цьому центрі.

Вона заявила про те, що "Fly Kids" (раніше – "Fly Park") на вулиці Новокузнецька є небезпечним для дітей.

Подробиці інциденту

Жінка розповіла, що під час стрибків у короб, заповнений паралоновими кубиками, її син розбив голову об борт цього короба.

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На фото, які опублікувала мешканка Запоріжжя, видно, що саме в одному місці біля борту короба було м'яке покриття матом.

Наразі хлопчик лежить у нейрохірургії обласної дитячої лікарні, у нього розсічення на голові понад 11 см.

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Інші постраждалі діти

Катерина зазначила, що біля рентген-кабінету поруч з ними були батьки, діти яких також постраждали у "Fly Kids".

"Виходячи з рентген-кабінету наступними в черзі були мама з дитиною на руках, з перелом як з’ясувалося пізніше. Як думаєте звідки? Правильно! З Fly Park. Наступними в черзі на рентген були батьки з дитиною років 5-6. Вже здогадалися звідки? Правильно, з Fly Park. Випадковість? Не думаю, у цьому закладі немає умов для безпечного відпочинку наших діток. Бережіть своїх діток", – написала Катерина.

Вона додала, що у її дитини струс мозку та закрита черепно-мозкова травма.

"Лежить в обласній дитячій лікарні. Заява написана в поліцію та прокуратуру", – розповіла "ZaБору" Катерина.

Що кажуть у розважальному центрі

Директорка з постраждалими зв'язалася лише вчора, 17 січня.

"Вчора мені зателефонувала жінка... представилася директором... Вікторія. Сказала що у відрядженні і про те, що сталося, дізналася (тільки вчора ввечері) мабуть з мого посту в Instagram... Сказала що коли повернеться з відрядження переглядатиме камери і розбиратиметься що сталося, тобто поки пости в Instagram і Facebook я не писала... вона не знала що сталося в їхньому закладі", – розповідає Катерина.

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