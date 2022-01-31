У Запоріжжі школи закуповують свічки для бомбосховищ на випадок вторгнення РФ

Люди бояться, що вторгнення РФ в Україну може статися будь-коли/Колаж: "Сьогодні"
У Запоріжжі батьків учнів однієї зі шкіл зобов'язали купити свічки для бомбосховища. Це на випадок, якщо РФ нападе на Україну.
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
Деталі
Адміністрація одного з навчальних закладів дала розпорядження батьківським комітетам закупити по 2 свічки на кожну дитину для підготовки бомбосховища.
Згодом у батьківському чаті в соцмережі подумали, що є ризики від відкритого вогню в закритому приміщенні. Тому батьки як альтернативу вирішили принести по ліхтарику.
Чи може напасти Путін?
- Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.
- Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.
- 25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке б могла використати для вторгнення в Україну.
- Зі свого боку речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається нападати на Україну.