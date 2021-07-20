У Запоріжжі в ДТП потрапили іномарка і маршрутка – багато постраждалих (фото)

Обидва авто сильно пошкоджені. Колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі на перехресті вулиць Говорухи і Магара зіткнулися маршрутка і іномарка. У результаті ДТП постраждали 13 людей, у тому числі двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Запоріжжя.

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За попередніми даними, водій Kia Ceed повертав на регульованому перехресті і зіткнувся з маршрутним таксі Volkswagen Crafter. Тоді в маршрутці було десять пасажирів, а в авто – двоє.

Серед постраждалих – діти, водій автобуса і пасажири обох транспортних засобів. У них травми різного ступеня тяжкості.

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Місце ДТП. Фото: Нацполіція

За фактом ДТП почали кримінальне провадження, винному загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав до трьох років.

Нагадаємо, у Луцькому районі Волинської області сталася масштабна ДТП . В аварії загинули три людини, у тому числі дитина, ще дев'ять постраждали.

Крім того, у Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав . У лікарню були направлені 23 людини.