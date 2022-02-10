У Запоріжжі водій під дією наркотиків збив двох школярок

Обох постраждалих госпіталізували/Фото: Національна поліція, колаж: "Сьогодні"
У Запоріжжі 29-річний водій збив двох неповнолітніх дівчаток. Їх госпіталізували з важкими травмами.
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
Деталі ДТП
Інцидент стався 9 лютого на дільниці проїзної дороги острова Хортиця. Водій 1992 року народження їхав автомобілем ІЖ 2717-90 від проспекту Інженера Преображенського у напрямку вулиці Наукове містечко. В одному напрямку з ним разом рухалася машина ВАЗ 2101 під керування чоловіка 1980 року народження.
Підлітки почали переходити дорогу від зупинки громадського транспорту "Цімеж". Водій ВАЗа встиг загальмувати, а ось водій ІЖ 2717-90 скоїв наїзд на дітей. Внаслідок інциденту двоє дівчаток 2006 року народження отримали важкі політравми й були госпіталізовані.
Працівники поліції доставили водія автомобілю ІЖ 2717-90 на обстеження до Запорізького обласного наркологічного диспансеру. За висновками медичних працівників, ознак сп’яніння не виявлено. Однак встановлено факт вживання марихуани.
Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП слідчими поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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