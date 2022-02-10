У Запоріжжі водій під дією наркотиків збив двох школярок

Обох постраждалих госпіталізували/Фото: Національна поліція, колаж: "Сьогодні"

У Запоріжжі 29-річний водій збив двох неповнолітніх дівчаток. Їх госпіталізували з важкими травмами.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Реклама

Деталі ДТП

Інцидент стався 9 лютого на дільниці проїзної дороги острова Хортиця. Водій 1992 року народження їхав автомобілем ІЖ 2717-90 від проспекту Інженера Преображенського у напрямку вулиці Наукове містечко. В одному напрямку з ним разом рухалася машина ВАЗ 2101 під керування чоловіка 1980 року народження.

Підлітки почали переходити дорогу від зупинки громадського транспорту "Цімеж". Водій ВАЗа встиг загальмувати, а ось водій ІЖ 2717-90 скоїв наїзд на дітей. Внаслідок інциденту двоє дівчаток 2006 року народження отримали важкі політравми й були госпіталізовані.

Працівники поліції доставили водія автомобілю ІЖ 2717-90 на обстеження до Запорізького обласного наркологічного диспансеру. За висновками медичних працівників, ознак сп’яніння не виявлено. Однак встановлено факт вживання марихуани.

Реклама

Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП слідчими поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

Читайте також