У Запорізькій області змінили час комендантської години

В області змінили час комендантської години / Колаж "Сьогодні"

В Запорізької області змінять комендантську годину, яка триватиме з 17:00 1 травня до 05:00 2 травня.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Реклама

З 1 травня з 17:00 до 05:00 2 травня заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Також влада області попереджає, що відвідування кладовища рекомендовано до 14:00.

Окупанти завдають ракетних ударів по Запоріжжю

У Запоріжжі російські війська випустили ракету у приватному секторі, є постраждалі.

Реклама

"Попередня інформація: пошкоджено два будинки у приватному секторі. Удар був завданий рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу "повітря – земля", – повідомляє Запорізька ОВА.

Раніше ми писали: