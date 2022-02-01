У Запорізькій області локомотив збив 15-річну дівчину: вона в реанімації (відео)

Постраждала перебуває у медзакладі/Колаж "Сьогодні"

У місті Оріхів Запорізької області локомотив збив 15-річну дівчину, коли маневрував на залізничній колії. Постраждала вижила, проте отримала чимало травм. Лікарі доправили її до лікарні.

Про це повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Що сталося

У місті Оріхів локомотив маневрував на залізничній колії та зачепив 15-річну дівчину. На місце події одразу викликали бригаду швидкої допомоги.

Що з постраждалою

"Дівчина отримала відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, забиття пораненої тім'яної ділянки голови та закриту травму шийного відділу хребта", – кажуть в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Постраждалу госпіталізували спочатку до лікарні міста, де стався інцидент, проте пізніше підлітка доправили до медзакладу до Запоріжжя.

Під Києвом поїзд збив на смерть жінку

У Київській області на станції Тарасівка поїзд збив жінку – вона не помітила залізничний транспорт.

Як розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Київської області, на станції Тарасівка на залізничному переїзді товарний поїзд збив жінку, яка переходила переїзд та не помітила транспорту.

На вигляд їй 35-40 років. При жінці не було документів та мобільного телефону.

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