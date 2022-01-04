У Запорізькій області чоловік підірвав гранату у багатоповерхівці. У нього знайшли цілу схованку зброї

Потерпілий перебуває у реанімаційному відділенні / Колаж "Сьогодні"

У Запорізькій області чоловікові відірвало руку через вибух гранати. Вона вибухнула прямо у квартирі, де постраждалий проживав із дружиною. Поліцейські почали проводити розслідування.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Що трапилося

Чоловік у квартирі самостійно розбирав запал гранати "Ф-1". Через це стався вибух. У будинку постраждав лише 51-річний чоловік.

У постраждалого були інші боєприпаси. З місця події поліцейські вилучили:

уламки корпусу гранати "Ф-1";

більше 170 бойових патронів різних калібрів;

1 гранату РГД із запалом часів Другої світової війни;

1 гранату РГД без запалу часів Другої світової війни;

1 барабан з патронами калібру 7,62 мм;

3 штик-ножі,

гвинтівку Мосіна.

Власник арсеналу пояснив, що боєприпаси він збирав упродовж тривалого часу. Чоловік відкопував їх у полі та зберігав удома.

В якому стані постраждалий

До реанімаційного відділення чоловіка доставили із вибуховими травмами:

осколковими пораненнями кінцівок;

ранами тулуба;

травматичною ампутацією кисті руки.

Що кажуть у поліції

За цим фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 статті 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України.

У межах досудового розслідування провадяться подальші слідчі дії.

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