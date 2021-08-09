У затопленій Кирилівці провели змагання з пірнання авто в калюжу – відео

Судді показували картки з оцінками водіям. Колаж "Сьогодні"
У Кирилівці Запорізької області, яку затопило після потужної зливи, люди влаштували змагання з пірнання авто в яму з водою на дорозі. Таку розвагу придумали, поки в населеному пункті не було світла.
Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Це Запоріжжя".
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"Поки в Кирилівці немає електрики, відпочивальники вирішили влаштувати змагання з пірнання авто", – написали під відео.
Як організували змагання?
На запису видно, що іномарки проїжджали через затоплену ділянку, а на краю дороги сиділи судді. Після виконання "трюку" вони на табличках показували свої оцінки.
Однак хто став переможцем такого турніру, невідомо.
Що негода творить в Україні
Останнім часом негода дедалі частіше накриває Україну. Через потужні зливи і вітер населені пункти залишаються без світла, вода затоплює будинки і дороги.
Так, станом на ранок 9 серпня жителі 49 населених пунктів на Закарпатті та в Сумській області залишаються без електропостачання. Нині там працюють бригади обленерго.
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