У заводській формі. Про що Рінат Ахметов говорив на ММК ім. Ілліча

Рінат Ахметов відвідав ММК імені Ілліча. Фото: колаж "Сьогодні"

Підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов побував на ММК імені Ілліча та поділився враженнями від Маріуполя. За словами бізнесмена, місто прекрасне і в ньому живуть чудові люди.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Прекрасне місто, прекрасні люди. Ми сьогодні тут, бо весь світ за нас переймається. Ми тут, щоб разом із маріупольцями розділити цю тривогу. У нас одна ціль: сильний Маріуполь і сильна, цілісна Україна. Ми інвестували, інвестуємо і будемо інвестувати в це місто. Зробимо все, щоб люди мали тут щасливе життя", — сказав Ахметов.

Він додав, що зараз увесь світ каже, що Україна у небезпеці, але все буде гаразд.

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Рінат Ахметов на ММК імені Ілліча Фото: "Сьогодні"

Що відбувається зараз на ММК ім. Ілліча у Маріуполі

Станом на 16 лютого Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча спокійно працює і не планує зупинятися через можливе вторгнення Російської Федерації у нашу країну. Про це повідомив заступник директора ММК Ілліча Олег Астаф'єв в ефірі каналу "Україна 24".

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Астаф'єв запевнив, що металурги завжди були і залишаються зі своєю країною. Трудові колективи підтримали державну ініціативу, і на знак солідарності було піднято українські прапори над адмінбудівлями та цехами.