У заводській формі. Про що Рінат Ахметов говорив на ММК ім. Ілліча

Рінат Ахметов відвідав ММК імені Ілліча. Фото: колаж "Сьогодні"
Підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов побував на ММК імені Ілліча та поділився враженнями від Маріуполя. За словами бізнесмена, місто прекрасне і в ньому живуть чудові люди.
Про це повідомляє "Сьогодні".
"Прекрасне місто, прекрасні люди. Ми сьогодні тут, бо весь світ за нас переймається. Ми тут, щоб разом із маріупольцями розділити цю тривогу. У нас одна ціль: сильний Маріуполь і сильна, цілісна Україна. Ми інвестували, інвестуємо і будемо інвестувати в це місто. Зробимо все, щоб люди мали тут щасливе життя", — сказав Ахметов.
Він додав, що зараз увесь світ каже, що Україна у небезпеці, але все буде гаразд.
Рінат Ахметов на ММК імені Ілліча Фото: "Сьогодні"
Що відбувається зараз на ММК ім. Ілліча у Маріуполі
Станом на 16 лютого Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча спокійно працює і не планує зупинятися через можливе вторгнення Російської Федерації у нашу країну. Про це повідомив заступник директора ММК Ілліча Олег Астаф'єв в ефірі каналу "Україна 24".
Астаф'єв запевнив, що металурги завжди були і залишаються зі своєю країною. Трудові колективи підтримали державну ініціативу, і на знак солідарності було піднято українські прапори над адмінбудівлями та цехами.
Щодо настроїв усередині колективу – все спокійно, люди працюють стабільно.
"Нас у Маріуполі вже важко чимось залякати. Ми працювали у 2014 році та в умовах пандемії. І сьогодні ми продовжуємо працювати за таких самих умов", – зазначив Астаф'єв.
За його словами, з 2014 року на підприємстві було реалізовано дуже потужні проєкти з модернізації виробничих дільниць, а також найбільші екологічні проєкти.
"Все це підтверджує те, що за будь-яких кризових часів ми продовжуємо інвестувати, розвиватися і працювати для стабільності як держави, так і нашого міста", – підсумував Астаф'єв.
Зазначимо, що Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча є найбільшим промисловим підприємством Приазов'я та Донецької області.