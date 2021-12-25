У житловому будинку під Львовом прогримів потужний вибух: багато постраждалих (фото)

На Львівщині вибухнув будинок. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 25 грудня, у селі Ниновичі Львівської області в одноповерховому приватному будинку стався вибух. Унаслідок цього постраждали п'ятеро осіб.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

25 грудня об 11:50 надійшла інформація, що в селі Ниновичі в одноповерховому дерев'яному приватному будинку стався вибух – попередньо, газоповітряна суміш.

Внаслідок вибуху будівля зруйнована повністю, а також постраждали 5 осіб.

Наразі на місці проводиться огляд постраждалих та з'ясовуються всі причини події.

Будинок зруйнований повністю. Фото: ДСНС України у Львівській області

У Кропивницькому стався вибух газового балона в господарчій будівлі, внаслідок якого травмований чоловік.

Як розповіли в пресслужбі ДСНС, інцидент стався 15 лютого о 4:55 на вул. Волгоградська. Вибух стався в одноповерховій господарській будівлі, суміжній із приватним житловим будинком.

Після загорілися конструктивні елементи і побутові речі на площі 10 "квадратів".

Внаслідок вибуху сталося руйнування близько 60 "квадратів" господарчої будівлі. Був травмований власник, 1966 року народження. Його з опіками рук і обличчя госпіталізували до Кіровоградської обласної лікарні.

На місце події виїжджали рятувальники. До ліквідації наслідків залучалися 8 людей особового складу та 2 одиниці техніки. Причину вибуху встановлюють фахівці.

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