У Житомирі чоловік грабував автомати з водою та поранив поліцейського – що йому загрожує

Поліція затримала підозрюваного у крадіжках грошей із автоматів питної води / Фото: Колаж: Сьогодні

У Житомирі зловили незвичайного "грабіжника". Починаючи з минулого року, він робив "нальоти" на автомати з продажу питної води та крав звідти гроші.

Про це повідомила прес-служба поліції Житомирської області

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Як чоловік викрадав гроші?

32-річного чоловіка поліцейські викрили в систематичних нічних "нальотах" на автомати питної води, які чоловік пошкоджував і викрадав з касетоприймачів гроші. У середньому з одного автомата він виймав близько 800 гривень. Такою діяльністю він займався з минулого року.

Злодія затримали після злому та крадіжок коштів із чотирьох автоматів, розміщених по проспекту Миру та в мікрорайоні Малікова.

Під час затримання чоловік поводився агресивно і поранив гострим предметом руку поліцейського.

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Наразі чоловік під вартою. Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) КК України та розпочато ще одне кримінальне провадження – за ч. 2 ст. 345 (Загроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Чоловікові може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк до 6 років.

Що нам сказали у поліції?

Як повідомила нам речник поліції Житомирської області Алла Ващенко, чоловік підозрюється у 30 таких крадіжках.

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"Про нього відомо, що раніше він був судимий за майнові злочини", – повідомила нам Алла Ващенко.

Цей випадок не залишився поза увагою у користувачів соцмереж. Деякі з них припустили, що чоловік міг помститися за нібито неякісну воду. У поліції останнє заперечили.

У Києві заступник начальника Укрпошти крала марки

Заступник начальника відділення Укрпошти з липня до серпня 2019 року привласнила поштові марки на загальну суму близько 800 тисяч гривень.

Внаслідок зловмисниці вручили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі дії з кримінального провадження тривають.

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