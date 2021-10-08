У Житомирі перенесли початок опалювального сезону – коли чекати тепло

Опалювальний сезон в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Житомирі 8 жовтня перенесли початок опалювального сезону. Тепло планують дати 11 жовтня в дитячі сади, школи і медустанови.

Про це виданню "Суспільне" повідомив заступник міського голови Сергій Кондратюк.

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Коли в Житомирі розпочнеться опалювальний сезон?

11 жовтня в Житомирі планують почати опалювати дитячі сади, школи і медустанови. Опалення для населення подаватимуть у залежності від погодних умов.

"Початок опалювального сезону ми запланували на 11 жовтня, але, з огляду на зміни кліматичних умов, сьогодні разом з "Житомиргаз" ми розпломбуємо котельні, які опалюють дитячі садочки, щоб з 11 жовтня всі дитячі садочки були з теплом. Далі ми запускаємо тепло до інших споживачів", – підкреслив Кондратюк.

В якому випадку опалення у Житомирі можуть не дати?

Якщо середньодобова температура 11 жовтня не опуститься нижче 8 градусів за Цельсієм, то теплопостачання для населення міста не запускатимуть.

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Зараз всі будинки будуть готові до подачі тепла / Колаж "Сьогодні"

Опалювальний сезон в Україні

В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати столичні школи, садки та лікарні.

"З початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

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Якою буде погода в Україні у жовтні?

Синоптики не виключають заморозків навіть у першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура у жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах подекуди 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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