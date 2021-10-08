У Житомирі перенесли початок опалювального сезону – коли чекати тепло

Опалювальний сезон в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
У Житомирі 8 жовтня перенесли початок опалювального сезону. Тепло планують дати 11 жовтня в дитячі сади, школи і медустанови.
Про це виданню "Суспільне" повідомив заступник міського голови Сергій Кондратюк.
Коли в Житомирі розпочнеться опалювальний сезон?
11 жовтня в Житомирі планують почати опалювати дитячі сади, школи і медустанови. Опалення для населення подаватимуть у залежності від погодних умов.
"Початок опалювального сезону ми запланували на 11 жовтня, але, з огляду на зміни кліматичних умов, сьогодні разом з "Житомиргаз" ми розпломбуємо котельні, які опалюють дитячі садочки, щоб з 11 жовтня всі дитячі садочки були з теплом. Далі ми запускаємо тепло до інших споживачів", – підкреслив Кондратюк.
В якому випадку опалення у Житомирі можуть не дати?
Якщо середньодобова температура 11 жовтня не опуститься нижче 8 градусів за Цельсієм, то теплопостачання для населення міста не запускатимуть.
Опалювальний сезон в Україні
В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати столичні школи, садки та лікарні.
"З початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.
Якою буде погода в Україні у жовтні?
Синоптики не виключають заморозків навіть у першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.
Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура у жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.
Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах подекуди 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.