У Житомирі снаряд влучив у пологовий будинок – фото, відео

Перинатальний центр постраждав від ракетного удару / Фото: Колаж: Сьогодні

У Житомирі після авіаудару військовими РФсильно постраждала інфраструктура міста. Снаряд влучив навіть у перинатальний центр.

Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.

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"Постраждав пологовий будинок на вул. Коновальця. Росіяни вбивають українців авіацією та ракетами. Потрібно вимагати від партнерів встановлення "no-fly zone" над Україною", – написав він.

Ситуація у Житомирі

Окупанти, що вторглися в Україну в ніч проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету з російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За пів години вона впала в районі аеропорту.

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Воєнний час вимагає рішучіших дій, щоб ситуація не виходила з-під контролю. Мер Житомирської міської ради заявив про наказ, що дозволяє карати грабіжників на місці злочину – по мародерах можна відкривати вогонь.

Російські окупанти обстріляли вчора приватний сектор, пошкоджено 10 житлових будинків. За попередньою інформацією, загинуло четверо людей, з них одна дитина. Ще троє постраждали.