У Житомирі посилюють карантин: які обмеження введуть

В Україні з кожним днем погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
З 23 жовтня у Житомирі посилюють карантинні обмеження. Тепер у місті введуть додаткові заходи щодо роботи продовольчих і непродовольчих ринків, а також торговельних центрів.
Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у вівторок, 19 жовтня.
Які обмеження введуть у Житомирі?
Як стало відомо, в Житомирі введуть нові обмеження щодо роботи продовольчих і непродовольчих ринків, торгових центрів, підприємств торгівлі і сфери послуг при таких умовах:
- 1 людина на 10 кв. м
- Не більше 50% заповненості торгової площі з дотриманням соціальної дистанції не менше 2-х метрів
- Тільки при наявності сертифікатів про вакцинацію або негативних ПЛР-тестів, зроблених не пізніше ніж за 72 години, для 100% працівників ринку та суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у межах ринку
- Допуск відвідувачів тільки в захисних засобах
Як працюватимуть заклади громадського харчування?
Також у Житомирі введуть обмеження в роботі закладів харчування – не більше 50% заповненості з розрахунку не більше чотирьох осіб за столиком на відстані в два метри між столиками, сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест для всіх працівників закладу, допуск відвідувачів до закладу лише в засобах захисту.
Варто зазначити, що також буде обмежено час роботи закладів – з 6:00 до 23:00.
Робота хостелів і готелів
Хостелам і готелям у Житомирі буде дозволено працювати при наявності сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тест у всіх працівників закладу.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогодні?
В Україні за останню добу виявили 15 579 нових випадків інфікування коронавірусом.
Всього інфекцію підтвердили у 2 660 273 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 538 жителів України (всього – 61 348). Вилікувати вдалося 2 337 194 інфікованих (7 776 – за останню добу).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні зросла на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.
На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.
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