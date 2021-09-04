На Житомирщині автобус врізався в автовоз і загорівся: багато постраждалих, водій загинув (фото)

Автобус згорів дотла. Фото: ГУНП

У Житомирській області сталася аварія за участю міжнародного автобуса і автовозу. Внаслідок чого загинула одна людина, ще 11 отримали поранення.

Як повідомили в пресслужбі ГУНП, ДТП сталася близько 4:20 4 вересня на 177-му км автодороги Київ – Чоп у Пулинській територіальній громаді. Після зіткнення з автовозом автобус загорівся.

Попередньо встановлено, що водій автобуса Neoplan, 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя.

Автобус зіткнувся з автовозом в Житомирській області. Фото: ГУНП

Після пригоди виникло загоряння автобуса. У ньому перебували 25 пасажирів, усі українці. Унаслідок події загинув другий водій "Неоплана" (який відпочивав) та наразі відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога.

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Попередня правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває з'ясування усіх обставин.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП

порушення правил маневрування – 22%

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%

недотримання безпечної дистанції – 7,5%

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%

п'яне водіння – 5%

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку.

Також нагадаємо, на Хортиці п'яний водій збив сім'ю – дитина у важкому стані.