На Житомирщині автомобілі двічі збили велосипедистку. У якому вона стані

Аварія сталася ввечері / Колаж "Сьогодні"

У Житомирській області на 72-річну велосипедистку двічі наїхали автомобілі.Наразі жінка перебуває у лікарні.

Про це повідомили у поліції Житомирщини.

Подробиці

Аварія сталася у смт Ємількине. 56-річний водій автомобіля "ГАЗ" збив велосипедистку, яка їхала у попутному напрямку. Коли жінка вже лежала на дорозі, наїхав на неї автомобіль "ВАЗ", яким керував 48-річний чоловік.

Наразі велосипедистка знаходиться в реанімаційному відділенні в лікувальному закладі. За цим фактом триває досудове розслідування.

Як покарають винуватців

За цим фактом порушили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ.

Винуватець може бути позбавлений волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого.

Раніше ми писали: