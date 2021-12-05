У Житомирській області два автомобілі зіткнулися лоб в лоб: серед загиблих — двоє дітей (фото)

На місці аварії працювали спецслужби/Колаж: Сьогодні
У неділю, 5 жовтня, у Житомирській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ-Чоп. Два автомобілі зіткнулися лоб в лоб.
Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Деталі ДТП
Аварія сталася о 17:41 на 141 км траси М-06. За попередньою інформацією, водійка Daewoo Lanos виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажівкою. В легковому автомобілі також перебували чоловік та двоє дітей.
Троє загиблих
Внаслідок ДТП, чоловік та двоє дітей 2010 та 2016 років народження загинули на місці. Жінку, яка перебувала за кермом Daewoo Lanos, госпіталізували з важкими травмами.
Причина аварії
"Що зумовило такі наслідки? Щонайменше: виїзд на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпечності маневру, ремені безпеки не пристебнуті, дитячі крісла відсутні, літня гума", — зазначив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
ДТП під Києвом
Правоохоронці Київської області встановлюють обставини ДТП, що сталася за участю працівника поліції. 4 грудня близько 23-ї години 32-річний поліцейський, керуючи власним автомобілем Volkswagen Passat, їхав у напрямку села Нові Петрівці, де зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ-Таврія".
Внаслідок аварії 23-річний пасажир, який перебував у салоні "ЗАЗ-Таврія", загинув на місці пригоди, а 23-річний водій та 22-річна пасажирка були госпіталізовані. В результаті від отриманих травм потерпіла померла. Поліцейського, який спричинив ДТП, затримали.
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