У Житомирській області медики змушували онкохворих купувати безплатні препарати

За даними СБУ, препарати збували в кількох обласних центрах, схема діяла півроку. Колаж: "сьогодні"

Служба безпеки України викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру на корупційній схемі: вони змушували онкохворих купувати дорогі ліки в аптеках, які держава видавала безплатно. Схема діяла щонайменше пів року.

Про це повідомляє СБУ.

"Медики призначали онкохворим лікування, а дорогі ліки пропонували купувати в аптеках – це тоді, коли ці медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого", – йдеться в повідомленні.

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Медики списували отримані ліки та продавали їх приватним аптекам за пів ціни

Медики списували отримані ліки та продавали їх приватним аптекам за пів ціни. За даними СБУ, препарати збували в кількох обласних центрах, а схему застосовували щонайменше пів року.

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Під час обшуків у кабінетах і машинах медиків, а також аптеках, які фігурували в схемі, правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень готівкою і чергову партію з 50 паковань дорогих ліків, готових для збуту.

Під час обшуків вилучили майже пів мільйона гривень готівкою та партію дорогих ліків

Викликали швидку, а потрапив у поліцію: у Дніпрі невідомі побили терориста

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі очевидці побачили побитого чоловіка і викликали йому швидку. Але потерпілий накинувся на лікарів і погрожував їм фізичною розправою.

На місце також приїхала поліція, але чоловік продовжував поводитися агресивно, нецензурно висловлювався і погрожував. Дебошира затримали, а під час перевірки з'ясувалося, що 38-річний чоловік перебуває в розшуку СБУ в Дніпропетровській області за створення терористичної групи чи терористичної організації.

Затриманого доставили у відділення поліції, де до "тероризму" йому додали і "хуліганство", а також "перебування у нетверезому стані в громадському місці".