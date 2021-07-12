Стріляв військовий. Під Житомиром поранили дитину (оновлено)

Під Житомиром сталася стрілянина, у реанімації дитина / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 12 липня, у Новограді-Волинському сталася стрілянина, під час якої постраждав 9-річний хлопчик.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Дитину доставили до лікарні райцентру з попереднім діагнозом "наскрізне вогнепальне поранення спини". Хлопчик у реанімаційному відділенні.

До правоохоронців звернулись медики, які надавали допомогу хлопчику. А до лікарні дитину привіз 43-річний киянин, за переповідками, знайомий батька хлопця.

"Нам відомо, що стрілянина сталася в приватному секторі Новограда-Волинського. До лікарні хлопчика привіз киянин, який був у момент приїзду в лікарні в стані афекту. Зараз на місці поліція опитує сусідів сім'ї хлопчика", - повідомили "Сьогодні" джерела в обладміністрації, де поставили питання на контроль.

"У момент, коли все це сталося, там було двоє дорослих і двоє дітей. Хто стріляв – це все з'ясовує поліція. Спочатку заявляли, що стався нещасний випадок. Як було насправді – це з'ясовується", – сказав нам голова Новоград-Волинської райадміністрації В'ячеслав Авраменко.

У поліції поки що утрималися від розгорнутої відповіді.

"З'ясовуються всі обставини події", – сказала нам речниця поліції Житомирської області Алла Ващенко.

У Житомирській обласній прокуратурі додали, що відомості про поранення хлопчика внесені до журналу ЄРДР.

"Відкрито і розслідується кримінальне провадження за статтею "Умисне тяжке тілесне пошкодження", – уточнили в відомстві.

Санкція цієї статті передбачає від 5 до 8 років в'язниці.

У справі зі стріляниною з'явився несподіваний поворот. Як розповіли нам джерела в правоохоронних структурах, цей злочин буде розслідувати військова прокуратура. Нібито до стрільби причетний військовий з Києва.

Раніше ми повідомляли, що у червні в центрі Миколаєва сталася стрілянина. Внаслідок інциденту двоє чоловіків отримали поранення в груди.

Також нагадаємо, вночі 4 липня у Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – загинула людина.