Весна наближається. Якою буде погода в Україні цього тижня

В Україні йде потепління. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні цього тижня буде з опадами та сильним вітром. Температура повітря з 7 по 13 лютого очікується плюсовою у багатьох регіонах.

Про це повідомляє "Телеграф".

Реклама

Синоптики прогнозують у багатьох областях опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Відносно сухо буде лише на півдні країни, де стовпчики термометрів стрімко поповзуть угору і подекуди очікується до +10 градусів.

У Києві в будні очікуються опади, а 11 лютого – дощ. Температура повітря упродовж тижня буде нестабільною – від -5 градусів вночі до +6 градусів вдень.

В Одесі цього тижня прогнозується 10 градусів тепла, але очікується шквальний вітер із поривами до 35 м/с. При цьому опадів у регіоні не обіцяють, небо буде лише зрідка вкрите хмарами.

Реклама

На заході країни у вівторок очікується снігопад, а у п'ятницю – зливи. Температура повітря коливатиметься від -4 до +7 градусів.