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Вітер пошкодив дитсадок, без світла тисячі людей. У Чернігівській області вирувала негода

Тетяна Очеретяна
15 січня, 14:45
Негода наробила лиха на Чернігівщині – на дороги впали десятки дерев, без світла залишилося понад 180 населених пунктів

Вітер у Чернігівській області пошкодив будівлі та залишив людей без світла / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області у п'ятницю, 14 січня, вирувала негода. Шквальний вітер пошкодив лінії електропередач, повністю чи частково зривав дахи, повалив десятки дерев.

Про це повідомили у Чернігівській ОДА.

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Без світла понад 180 селищ

Буря пронеслася по області та пошкодила повітряні лінії електропостачання. В результаті без світла залишилося 184 населені пункти:

  • Чернігівський район – 110;
  • Корюківський – 16;
  • Ніжинський – 25;
  • Новгород-Сіверський – 20;
  • Прилуцький – 13.

Наразі на місцях аварій працюють 48 бригад "Чернігівобленерго".

Вітер пошкодив будівлю дитсадка та школи

У селищі Сосниця потужний вітер зруйнував покрівлю дитячого садка "Сонечко". Зараз місцева влада рахує збитки і вирішує, що робити з покрівлею.

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Постраждала й школа у Лосинівці, де вітер зірвав дах спортзалу. Також через бурю почалися проблеми на дорогах: на проїзну частину впали 32 дерева. Їх уже прибрали робітники.

Що робить негода в Україні?

Україну ще вчора, 14 січня, накрив сильний вітер. Другий день він валить дерева, зносить електроопори та рекламні щити. Також відучора ряд населених пунктів залишився без електрики.

  • Станом на ранок суботи, 15 січня, через пориви вітру в Україні знеструмлено 1 418 населених пунктів у 16 областях.
  • У Харкові вітер розірвав прапор України на стометровому флагштоку, авіарейси затримувалися. Одне зі звалених за ніч дерев перегородило проїзд до пологового будинку.
  • У Києві через сильний вітер тополя впала прямо на припарковані авто, при цьому в одному з них були дві особи. Водій загинув на місці, пасажира госпіталізовано.