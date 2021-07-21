Вітер валив дерева і позривав дахи будинків. Що накоїла буря у Кропивницькому (фото, відео)

Через негоду пошкоджено дахи багатоквартирних будинків, будівлю прокуратури і автостанцію

Наслідки негоди в Кіровоградській області. Колаж "Сьогодні"

У Кіровоградській області ліквідують наслідки вчорашньої негоди. Через сильну зливу, грозу і вітер пошкоджено житлові будинки, повалено дерева.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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В Новоархангельську негода пошкодила дахи в декількох будинках, вітром повалено дерева та електроопори. На місці працюють спецслужби, вони ліквідують наслідки.

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Також у місті пошкоджено дахи багатоквартирних будинків, будівлю прокуратури і автостанцію.

Негода пошкодила дах. Фото: "Сьогодні"

Крім того, пошкодження отримали сім приватних будинків у Кропивницькому. Зокрема, вітер позривав дахи будинків, пошкодив перекриття будинку. Як видно на фото, в одному приміщенні фактично немає стелі.

Фото: "Сьогодні"

Нагадаємо, у Києві ввечері у вівторок знову почалася сильна злива, яка не припинялася кілька годин, у результаті затопило кілька підземних переходів і на межі затоплення виявилася столична станція метро "Позняки" .

Напередодні у столиці після проливних дощів затопило станцію метро "Берестейська" . У вестибюлі стояла вода, всіх пасажирів евакуювали.