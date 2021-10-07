Вітряно, але без опадів: прогноз погоди на 7 жовтня

На заході України температура підніметься до 19 градусів тепла/Колаж: Сьогодні

У четвер, 7 жовтня, в більшості регіонів очікується невелика хмарність, без опадів. Водночас вночі синоптики прогнозують заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Пориви вітру у всіх областях сягатимуть 12 м/с. На заході країни температура коливатиметься від +12 до +19 градусів.

На сході — 11-14 градусів тепла. У північних регіонах температура становитиме +12-14 градусів. На півдні варто очікувати 12-15 градусів тепла.

У столиці опадів не прогнозують. Температура повітря вдень становитиме +11-13 градусів.

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Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не особливо характерні для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

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Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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