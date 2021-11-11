Відео дня. Як школярі займаються фізкультурою на "дистанційці"

Як проходить дистанційне навчання у школярів / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час дистанційного навчання діти повинні проходити всю шкільну програму, зокрема і уроки фізкультури. Усі вправи діти виконують перед ноутбуком.

Telegram-канал "Odessa Info" опублікував відео, як це робить одеський школяр.

Реклама

"Нещадна дистанційка. Ось так зараз проходять уроки фізкультури онлайн", – йдеться у повідомленні.

На записі видно, що на той момент був урок 7 класу – на екрані була програма для відеозв'язку. А перед ноутбуком хлопчик виконував вправи з фізкультури. Щоправда, як видно з відео, не дуже охоче.

Реклама

Дистанційне навчання у Києві

Тим часом у столиці збільшується кількість заражених коронавірусом дітей. Тому наступного тижня учні за парти не повернутися та продовжать навчання у дистанційному режимі. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

"Ми не можемо ризикувати здоров'ям дітей... Дуже багато дітей переносять вірус безсимптомно, але вони можуть заражати близьке оточення..." , – сказав Віталій Кличко.