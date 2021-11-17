Відео дня. Посеред Харкова забив величезний "гейзер"

У Харкові стався масштабний прорив труби / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові на вулиці Героїв Праці з-під землі почала бити вода величезним струменем. Жителі міста вже назвали це черговим харківським "гейзером".

Фото і відео опублікували у Telegram-каналі "ХС Харків".

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Як бачимо на знімках, висота "гейзера" становить близько 10 метрів. На фото струмінь води закінчується на рівні даху найближчої багатоповерхівки. Однак, що саме стало причиною прориву труби, поки що невідомо.

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У коментарях місцевих мешканці пишуть, що це далеко не перший прорив на цьому місці: