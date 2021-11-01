Відео дня. В Одесі пасажири у медичних костюмах влаштували дискотеку у трамваї

В Одесі пасажири танцювали у трамваї / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі місцеві мешканці влаштували вечірку у громадському транспорті. Пасажири у захисних костюмах медиків танцювали у трамваї під пісню Вірки Сердючки.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**ва Одеса".

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Під записом уточнили, що дискотеку влаштували у трамваї №12. На відео видно, як близько 10 людей у білих захисних костюмах, масках та синіх рукавичках танцюють, сидячи на своїх місцях. На тлі грає пісня Вірки Сердючки "Зібен-Зібен, Ай-Лю-Лю!".

Ковід в Одесі

Ситуація із киснем в одеських лікарнях критична. Точної інформації про наступні поставки кисню до лікарень немає. За інформацією віце-мера Михайла Кучука, із Курахового (Донецька область) до Одеси відвантажили 18 тонн кисню.

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Тим часом місць в одеських лікарнях майже не залишилося – на все місто трохи більше 20 ліжок.