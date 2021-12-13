Відео дня. Закарпатські контрабандисти тягли сигарети через гору до Румунії

Чоловіки йшли через гору Менчул до Румунії / Колаж "Сьогодні"

Закарпатські контрабандистипереносили сигарети через гору до Румунії. За один такий "рейс" вони можуть заробити 100-150 €.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

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Ексклюзивне відео контрабандистів

Відео свого проходу через Карпати до Румунії контрабандисти надали журналісту. Стартували вони з району села Ділове у бік румунського кордону та проходили через гору Менчул.

Скільки може бути таких "рейсів"

За одну таку прохідку контрабандисти можуть заробити 100-150 €. Ідуть через гору Менчул до Румунії. Там товар залишають в обумовленому місці та повертаються назад таким самим шляхом.

За тиждень чоловіки можуть зробити ще 3-4 ходки. Все залежить від погодних умов та фізичної витривалості.

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"Зазвичай одна людина бере дві такі ящики, набиті сигаретами, як на відео. Хто сильніший і фізично міцніший – тягне одразу три ящики", – розповів журналісту один із контрабандистів.

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Що може загрожувати за контрабанду

Контрабанда карається позбавленням волі строк від 3 до 7 років або строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

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