Вінницька область переходить до "червоної зони": список обмежень

"Червона зона" в Україні може розширитись. Фото: колаж "Сьогодні"
З 18 листопада Вінницька область переходить до "червоної" карантинної зони. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
Нові обмеження у Вінницькій області
Як стало відомо, з 18 листопада "червоний рівень" епідемічної небезпеки запроваджують на території Вінницької області.
У такому разі забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження скасовуватимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновано.
Також на повністю вакцинованих громадян не поширюються обмеження, встановлені щодо міжрегіонального транспортного сполучення.
Коронавірус в Україні
14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 осіб. Серед них 764 дитини та 132 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 2798 осіб, померло 442 особи, одужало 11 219. За весь час пандемії в Україні:
- захворіла 3 228 441 особа,
- одужали 2 642 459 осіб,
- летальних випадків – 77 147,
- проведено ПЛР-тестувань – 15246974.
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