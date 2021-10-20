У Львові буде тепло: синоптики дали прогноз на 20 жовтня (карта)

Цього дня жителям Львова можна йти на вулицю без парасольки/Колаж: Сьогодні

У середу, 20 жовтня, у Львові очікується тепла, як для осені, погода. Водночас в Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у Львові температура коливатиметься від +15 до +17 градусів. Очікується мінлива хмарність. Дощу не прогнозують. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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