У Львові буде тепло: синоптики дали прогноз на 20 жовтня (карта)

Цього дня жителям Львова можна йти на вулицю без парасольки/Колаж: Сьогодні
У середу, 20 жовтня, у Львові очікується тепла, як для осені, погода. Водночас в Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Протягом дня у Львові температура коливатиметься від +15 до +17 градусів. Очікується мінлива хмарність. Дощу не прогнозують. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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