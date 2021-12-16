У Львові через негоду затримують та скасовують рейси – список

У Львові затримуються та скасовуються рейси. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові затримуються та скасовуються рейси у міжнародному аеропорту. Це пов'язано з поганими погодними умовами – у місті сильний туман.

Про це повідомили у пресслужбі міжнародного аеропорту "Львів".

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Список затриманих та скасованих рейсів

Рейс авіакомпанії Ryanair 3280 за маршрутом: Рига – Львів сів на запасний аеродром у Борисполі. Планує вилітати з Борисполя – 10:35. Приліт до Львова — 12:25. Цей рейс вилітатиме зі Львова на Ригу о 12:40. Пасажирам надається харчування у зв’язку з затримкою.

Рейс авіакомпанії Ryanair 3120 Краків – Львів – не вилетів з Кракова до Львова. Затримується на виліт з Кракова до 11:00. Пасажирам надається харчування.

Рейс авіакомпанії Ryanair 3124 Дюссельдорф – Львів – сідає на запасний аеродром у Борисполі. Реклама

Рейс авіакомпанії WizzAir 4485 Лондон – Львів – сів у Кошице.

Рейс авіакомпанії Мотор Січ 263 Київ – Львів – затримується на виліт з Києва до 12:00.

Рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 201 Київ – Львів затримується до 14:00. Реклама

Рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 401 за маршрутом Львів – Харків затримується до 15:45.

Рейс авіакомпанії Роза Вітрів 162 Київ – Львів – затримується на виліт з Борисполя до 11:00; на виліт зі Львова – до 13:15.

Рейси PGT420/PGT421 авіакомпанії Pegasus Стамбул – Львів; Львів – Стамбул – скасовані.

Де погіршилася ситуація на дорогах

16 грудня вночі та вранці у західних та східних областях очікується туман, видимість буде не більше 200-500 метрів. На заході країни на дорогах ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – попереджають синоптики.

Метеорологічні попередження по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні

У четвер, 16 грудня, в Україні в деяких областях можливі опади, а в деяких – мінлива хмарність. Цього дня заморозків не буде.

Сьогодні дощ прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території очікується мінлива хмарність. Вітер – західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +4 градусів. На сході варто очікувати 1-3 градуси тепла.

У північних регіонах – від +1 до +4 градусів. На півдні буде 3-7 градусів тепла.

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