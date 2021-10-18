У Львові очікується хмарна і прохолодна погода: синоптики дали прогноз (карта)

Понеділок у Львові пройде без опадів/Колаж: Сьогодні
У понеділок, 18 жовтня, у Львові буде мінлива хмарність, без опадів. Водночас в Україну йдуть морози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Львові протягом дня температура повітря буде коливатися від +10 до +12 градусів. Вітер — південно-західний, 5-10 м/с.
Україні потрібно готуватися до природних катастроф
В Україні останніми роками змінюється клімат. Все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не особливо характерні для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.
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