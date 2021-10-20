У Львові припиняють подачу опалення у житлові будинки – причина

Опалювальний сезон в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові з 20 жовтня призупинили подачу опалення в житлові будинки. Це пов'язано з потеплінням на вулиці.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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Причина призупинення теплопостачання у Львові

У Львові з 20 жовтня припиняють поставки опалення в житлові будинки у зв'язку з потеплінням.

Варто зазначити, що в лікарнях, поліклініках та дитсадках подачу тепла не зупинятимуть.

Коли повернуть тепло?

Відновлять теплопостачання в ніч з 22 на 23 жовтня.

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"Сьогодні вдень буде 15 градусів, вночі — 11 градусів, завтра — 16 градусів вдень, вночі — 10 градусів, і в п’ятницю вдень — 13 градусів, вночі — 6 градусів. Оскільки середньодобова температура впродовж цих днів буде вище 8 градусів, тепло до житлових будинків подаватися не буде", – йдеться в заяві.

Опалювальний сезон 2021. Фото: колаж "Сьогодні"

Опалювальний сезон в Україні

В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати школи, садки та лікарні у Києві.

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"Теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі садки і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Якою буде погода в Україні у жовтні?

У другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і подекуди в центральних областях.

Середня місячна температура у жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах подекуди 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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