У Львові пролунав вибух у житловому будинку: є жертви

На місці працювали рятувальники / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 13 грудня, у Львові відбувся вибух у житловому будинку. Три особи отримали опіки.
Про це повідомляє ДСНС України.
Що сталося
О 17:35 рятувальники отримали повідомлення, що на вулиці Замарстинівська, 28, стався вибух побутового газу в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку.
О 18:22 рятувальники ліквідували пожежу. Постраждали 3 особи, яких з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували.
Потужний вибух прогримів у Новій Одесі
У Новій Одесі Миколаївської області прогримів потужний вибух. Його причиною став витік газу. Епіцентр був на верхньому поверсі – у квартирі літнього подружжя. Вони загинули одразу, як і жінка, що мешкала поверхом нижче.
Ще чотирьох людей витягували з-під завалів рятувальники, одного чоловіка з травмами доправили до лікарні.
Раніше ми писали:
- У Києві сталася пожежа та вибух у багатоповерхівці. Хвилею зруйнувало балкон. У квартирі на третьому поверсі загорівся холодильник. Через це обгоріла газова трубка і лунко вибухнув газ.
- У Львові пролунав вибух на хімзаводі. На щастя, вибух не закінчився пожежею, однак з невідомих причин рятувальників до приміщення не пускали.