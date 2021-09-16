У Львові п'яний медик приїхав на виклик до хворої дитини

Інцидент стався на вулиці Лазаренка / Фото: Getty Images

У Львові на виклик до хворої дитини приїхав п'яний 52-річний працівник швидкої допомоги. На місце інциденту викликали поліцію.

Як повідомляє видання Львівський портал, після того, як правоохоронці підтвердили ознаки сп'яніння у лікаря – на чоловіка склали протокол.

"Орієнтовно опівночі надійшов виклик на вулицю Лазаренка, де зі слів заявника медик, який приїхав на виклик, знаходиться в нетверезому стані. На місці у 52-річного чоловіка виявили ознаки сп'яніння. На нього оформили адмінматеріал за частиною 1 статті 179 кодексу про адмінправопорушення", – зазначила прессекретар патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

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У відповідному медичному закладі Львова також відреагували на інцидент і заявили, що лікар був звільнений після цього.

Згідно з інформацією Varta1, нетверезий лікар приїхав на виклик до хворої дитини, проте, за словами очевидців, чоловік ледве міг стояти на ногах.

Зазначимо, що це не перший такий випадок.