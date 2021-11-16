СБУ прийшла до лідера антивакцинаторів Остапа Стахова – подробиці (відео)

До лідера українських активакцинаторів Остапа Стахова прийшли із СБУ. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 16 листопада, у Львові до лідера українських активакцинаторів Остапа Стахова прийшли із СБУ.

Про це повідомляє Страна.

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Подробиці

Як стало відомо, у Львові в квартиру до Стахова прийшли силовики ще о 6-й ранку. У цей час біля квартири Стахова також збираються його прихильники.

Наголошується, що на 24 листопада антивакцинатори планують масштабний протест у центрі Києва.

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Що відомо про лідера антиваксерів Стахова?

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор, голова маловпливової ГО "Ідея нації". Його часто звинувачували в організації акцій і розслідувань, через що кілька разів кидали у смітник і обливали зеленкою.