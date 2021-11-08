У Львові школярі можуть повернутись за парти, але є умова

У Львові можуть повернути очне навчання / Колаж "Сьогодні"

У Львові все ще висока динаміка захворюваності на коронавірус. Але перший заступник міського голови Андрій Москаленко заявив, що якщо динаміка впаде, то у середу на міській комісії ТЕБ та НС розглядатимуть рішення щодо відновлення очного навчання для початкових класів.

Про це повідомляє Львівська міськрада.

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Подробиці

"У суботу у нас було засідання міської комісії ТЕБ та НС, і ми ухвалили рішення, що ретельно моніторимо ситуацію до середи, і в середу прийматимемо рішення щодо початкової освіти – 1-4 класи. Якщо динаміка спаде, то ухвалювати рішення про відновлення очного навчання. Але все залежатиме від динаміки захворюваності", – заявив Андрій Москаленко.

Ситуація з COVID-19 у Львові

Зараз у реанімації перебуває 72 львів'янина. Керівник лікарні швидкої допомоги зараз готує до відкриття ще одну реанімацію на 50 людей.

Першою дозою у місті вакцинувалося близько 60% людей, а двома дозами близько 40%.

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Статистика COVID-19 в Україні

За 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадківCOVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145).

Також минулої доби госпіталізували 3532 особи, летальних випадків – 473. За добу одужали 8200 людей.

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