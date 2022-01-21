У Львові школярів масово відправили на карантин

У львівських школах запровадили дистанційку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові всі навчальні заклади йдуть на дистанційне навчання. Це пов'язано зі зростанням захворювання на коронавірус.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Школи закривають на карантин

Згідно з результатами комісії з надзвичайних ситуацій у Львові через зростання захворювання на COVID-19 серед дітей з понеділка, 24 січня, 5-11 класи переходять на дистанційне навчання. Це рішення також стосується всіх гуртків, позашкіл та музичних шкіл.

"Звертаємось до організаторів масових заходів щодо можливості перенести свої події або забезпечити суворе дотримання всіх карантинних вимог", – додав Садовий.

У яких регіонах школярі пішли на карантин?

В Ужгороді всі навчальні заклади переводять на дистанційну форму навчання. Школярі навчатимуться онлайн вже з понеділка, 24 січня.

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У всіх школах Ужгорода вводять карантин з дистанційною формою навчання. Він триватиме два тижні.