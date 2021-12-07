У Львові сильний снігопад зруйнував колишній супермаркет – фото, відео

У Львові через сніг обвалився будинок / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові на вулиці Каховській, 34 через сніг обвалився будинок, у приміщенні якого раніше був супермаркет. Дах не витримав ваги снігу і обвалився.

Про це повідомили на сайті "Варти Львова".

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Обвал стався увечері 6 грудня. Дах був без додаткових опор, тому й не витримав шару снігу. Наразі на місці залишилися лише руїни.

Фото: "Варта Львів"

Зазначається, що на момент обвалу будівля вже давно не використовувалася.

Фото: "Варта Львів"

Усі металеві конструкції невідомі забрали на металобрухт, тому дах тримався лише на стійках, приварених до конструкції стелі.

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