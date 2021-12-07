У Львові сильний снігопад зруйнував колишній супермаркет – фото, відео

У Львові через сніг обвалився будинок / Фото: Колаж: Сьогодні
У Львові на вулиці Каховській, 34 через сніг обвалився будинок, у приміщенні якого раніше був супермаркет. Дах не витримав ваги снігу і обвалився.
Про це повідомили на сайті "Варти Львова".
Обвал стався увечері 6 грудня. Дах був без додаткових опор, тому й не витримав шару снігу. Наразі на місці залишилися лише руїни.
Зазначається, що на момент обвалу будівля вже давно не використовувалася.
Усі металеві конструкції невідомі забрали на металобрухт, тому дах тримався лише на стійках, приварених до конструкції стелі.
Що було тут?
- У будівлі №34 за радянських часів була фірмова крамниця "Мотор" львівського мотозаводу.
- 2004 року будівля перейшла у власність ДП ТОВ "УРС "Єврогурт"", яке незабаром відкрило там продуктовий магазин.
- Рішенням Господарського суду Львівської області від 20 серпня 2019 року ДП ТОВ "УРС Єврогурт" визнано банкрутом.
- З 2012 року будівля пустує.