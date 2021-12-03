У Львові помер директор Будинку вчених, де пройшла скандальна БДСМ-вечірка

У мерії Львова помер директор Будинку вчених. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 3 грудня, помер директор Будинку вчених, де нещодавно відбулася скандальна вечірка блогерів, Роман Славітич. Він втратив свідомість прямо у приміщенні міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі міськради Львова.

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Що відомо про смерть?

Романа Славітича не стало у віці 75 років.

У приміщенні Львівської міськради вранці 3 грудня директору Будинку вчених Роману Славітичу стало погано. За словами робітниці мерії, чоловік зайшов до кабінету. Жінка помітила, що Славітич мав нездоровий вигляд, тому запропонувала йому склянку води.

Чоловік сів за стіл і знепритомнів. Співробітники мерії викликали швидку та розпочали серцево-легеневу реанімацію із застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора.

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Медики приїхали на місце виклику та почали проводити реанімаційні заходи. Вони боролися за життя Романа Славітича протягом години. Проте лікарям не вдалося врятувати чоловіка.

Помер на прийомі у заступника мера

Як повідомив Андрій Москаленко, напередодні увечері Роман Славітич попросив його про зустріч. Наступного дня на прийомі робітниця мерії помітила, що чоловік виглядає не дуже добре, і він одразу знепритомнів.

Коли Москаленко прийшов до кабінету, то одразу почав допомагати колегам реанімувати чоловіка до приїзду медиків.

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"Мені зараз трохи складно говорити про це. Прошу зрозуміти стан і дати час, щирі співчуття всім рідним та близьким пана Романа. Світла пам'ять!" – додав Москаленко.

Скандальна БДСМ-вечірка у Будинку вчених

27 листопада блогер Олександр Заліско гучно відсвяткував свій день народження у Будинку вчителя у Львові – з еротичними танцями, акробатами та діджеями. Вів захід відомий ведучий Володимир Остапчук.

Після того, як блогер почав публікувати відео з вечірки у своїх соцмережах, на нього навалилася хвиля критики. Львівській громадськості не сподобалося, що захід відбувався в офіційний день скорботи, також один з гостей подарував Заліско квиток на шоу російського стендап-коміка Павла Волі у Німеччині.

На що Заліско відповів, що "не вибирав день, коли йому народжуватись" і що він святкуватиме свій день народження "як захоче". Після цього він продовжив викладати відео зі свята у своїх сторіс.

Будинок вчених, у якому відбулися святкування, закрили

Комісія ТЕБ і НС провела спеціальне засідання, під час якого ухвалила рішення призупинити господарську дільність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Офіційною причиною назвали – порушення карантинних вимог.

Львів'яни поскаржились, що "заходи розпусти" дозволили проводити у Будинку вчених – культурній спадщині Львова. Вони звинувачують керівництво в тому, що вони здали це приміщення в оренду.

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