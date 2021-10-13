У Львові посилять карантин з 18 жовтня: що зміниться

У Львові будуть діяти нові карантинні правила / Колаж "Сьогодні"

З 18 жовтня у Львові діятимуть нові карантинні правила. Зміни будуть в освіті, культурі, торгівлі, а також в роботі закладах громадського харчування, спортзалів і готелів.

Про це повідомляє в Telеgram-каналі мер Львова Андрій Садовий.

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Освіта

Всі школярі міста підуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкільної освіти та дозвілля.

Культура

Заборонено проводити масові заходи крім тих, де організатори і учасники мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу.

Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюють тільки для відвідувачів, які мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів не більше 50% від загальної кількості місць.

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Народні будинки, гуртки і секції – не працюють. Бібліотеки працюють тільки на видачу книг.

Торгівля

У промислових, продовольчих ринках та магазинах, торгових центрах, перукарнях і салонах краси можуть працювати тільки вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом. Також всі повинні дотримуватися маскового режиму і не більше 50% заповнення торгових площ.

Заклади громадського харчування

Режим роботи – до 23:00. Працюють вони тільки за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників при заповненні не більше 50%, до 4 людина за столиком.

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Якщо за 2 тижні ситуація з захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада закладу зможуть відвідувати лише вакциновані або ті, хто має ПЛР-тест.

Спортзали

Їх зможуть відвідувати лише вакциновані або люди з негативним ПЛР-тестом. Всі працівники повинні бути вакцинованими. Заповнена – не більше 50%.

Готелі та хостели

Вони працюють тільки за умови наявності у всіх працівників сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Ситуація погіршується

Раніше Андрій Садовий писав, що ситуація в місті на сьогоднішній день набагато гірше, ніж була в минулому році в цей же період.

"Сьогодні після обіду проведемо комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть нові обмеження", – пише мер Львова.

Різкий стрибок COVID-19 в Україні

В Україні за останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусів.

Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 людина. За минулу добу від COVID-19 помер 471 житель України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 інфікованого (6462 – за останню добу).

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