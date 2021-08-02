У Львові під час буревію загинули хлопець з дівчиною

У Львові буревій повалив кілька дерев, є жертви / колаж "Сьогодні"
У Львові під час сильної грози з ураганом ввечері в неділю впало дерево й убило дівчину і хлопця, які сиділи на лавці в Стрийському парку.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.
Трагедыя сталася близько 23 години.
"Під час буревію через падіння дерева у парку Стрийському з сторони вул. Уласа Самчука у Львові загинули дві людини, хлопець – майже 20 років і дівчина – 18, сиділи під деревом на лавочці", – написав він.
Зараз на місці події працює поліція і комунальні служби.
Зінкевич також повідомив, що через негоду ввечері 1 серпня, у Львові повалило ще кілька дерев, але там обійшлося без жертв, в основному постраждали автомобілі, що стояли під ними.
У Львові ураган повалил дерева / facebook.com/Ігор Зінкевич
Так, дерева впали на:
- вулиці Головатого – впало на машину, повністю перегородивши вулицю;
- вулиця Трускавецькій;
- вулиці Князя Романа – у результаті падіння пошкоджено лінію електропередач з ліхтарями і автомобіль Daewoo;
- на перетині вулиць Карманського і Ярославенка – ускладнено рух.
Синоптики попереджали
Напередодні синоптики попереджали про погіршення погодних умов у західних областях 1 серпня. Вони прогнозували грози, місцями град і шквали 15-20 м/с, а також І жовтий рівень небезпеки.
Штормове попередження було оголошене у Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській областях.
Нагадаємо, на початку літа у Львові дерево впало на голову семирічному хлопчику під час прогулянки по парку, дитина отримала серйозні травми і була доправлена в реанімацію – у нього зламана нога, переломи кісток черепа та забій головного мозку.
В Ужгороді Закарпатської області на відвідувачів кафе, які сиділи на літньому майданчику, впала величезна гілка дерева , Постраждали кілька людина.
Ми також писали, що у Львові обвалилася стіна будинку і придавила собою одного з робітників, який загинув на місці.
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