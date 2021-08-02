У Львові під час буревію загинули хлопець з дівчиною

На молодих львів'ян, які сиділи на лавочці в парку, під час грози з сильним вітром впало дерево, обоє померли на місці

У Львові буревій повалив кілька дерев, є жертви / колаж "Сьогодні"

У Львові під час сильної грози з ураганом ввечері в неділю впало дерево й убило дівчину і хлопця, які сиділи на лавці в Стрийському парку.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.

Трагедыя сталася близько 23 години.

"Під час буревію через падіння дерева у парку Стрийському з сторони вул. Уласа Самчука у Львові загинули дві людини, хлопець – майже 20 років і дівчина – 18, сиділи під деревом на лавочці", – написав він.

Зараз на місці події працює поліція і комунальні служби.

Зінкевич також повідомив, що через негоду ввечері 1 серпня, у Львові повалило ще кілька дерев, але там обійшлося без жертв, в основному постраждали автомобілі, що стояли під ними.

У Львові ураган повалил дерева / facebook.com/Ігор Зінкевич

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Так, дерева впали на:

вулиці Головатого – впало на машину, повністю перегородивши вулицю;

вулиця Трускавецькій;

вулиці Князя Романа – у результаті падіння пошкоджено лінію електропередач з ліхтарями і автомобіль Daewoo;

на перетині вулиць Карманського і Ярославенка – ускладнено рух.

Синоптики попереджали

Напередодні синоптики попереджали про погіршення погодних умов у західних областях 1 серпня. Вони прогнозували грози, місцями град і шквали 15-20 м/с, а також І жовтий рівень небезпеки.

Штормове попередження було оголошене у Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській областях.

Нагадаємо, на початку літа у Львові дерево впало на голову семирічному хлопчику під час прогулянки по парку, дитина отримала серйозні травми і була доправлена в реанімацію – у нього зламана нога, переломи кісток черепа та забій головного мозку.

В Ужгороді Закарпатської області на відвідувачів кафе, які сиділи на літньому майданчику, впала величезна гілка дерева , Постраждали кілька людина.

Ми також писали, що у Львові обвалилася стіна будинку і придавила собою одного з робітників, який загинув на місці.