У Львові запровадили нові карантинні обмеження: як працюватимуть заклади харчування

У Львові посилили карантинні обмеження в закладах харчування/Колаж: Сьогодні

У Львові, де введено червону зону карантину, діятиме комендантська година в кафе та ресторанах.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради

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Правила для закладів харчування

Роботу закладів громадського харчування дозволено від 6:00 до 23:00. Після 23 години заклади зможуть працювати на виніс. Замовлення повинні видаватися через спеціальне віконце або в інший спосіб. Крім того, закладам після 23 не можна торгувати алкогольними напоями.

Правила для кур'єрів

Кур'єр або той, хто забирає їжу на доставку, не повинен заходити до приміщення.

"Умовно, якщо людина хоче піти купити круасан чи замовити каву, то вона матиме таку змогу. Однак біля такого закладу не має бути скупчення". — наголосив заступник міського голови Андрій Москаленко.

Ще одна область опинилася за крок від червоної зони

Черкаська область опинилася на межі червоної зони карантину. У регіоні перевищено два епідемічні показники.

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На сьогодні перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування 26,6% (має бути менше ніж 20%) та рівень госпіталізації – 60,4% (має бути менше ніж 60%).

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