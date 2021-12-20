До Львівської міськради увірвався чоловік з пістолетом

Поліція затримала озброєного чоловіка у міськраді Львова / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові у понеділок, 20 грудня, чоловік зі зброєю увірвався до міської ради. Він розмахував пістолетом.

Про це повідомили в Управлінні поліції охорони у Львівській області.

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Зазначається, що у міській раді Львова спрацював сигнал "Тривога". На місці поліцейські знайшли та затримали чоловіка, який зайшов до приміщення зі зброєю.

"Під час огляду у молодика було виявлено подрібнену речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну. Затриманим виявився житель міста Львова, 1995 року народження", – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють слідчі, вони з'ясовують усі деталі інциденту.

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В Україні все більше нелегальної зброї

Після початку війни на Донбасі Україна стала європейським лідером на ринку нелегальної зброї та боєприпасів. До початку російської агресії в країні було близько 3 млн одиниць незаконних "вогнестрілів".

В Українській асоціації власників зброї вважають, що відтоді цей показник зріс до 5 млн – це і пістолети Макарова, і ТТ, і автомати Калашникова різних модифікацій.