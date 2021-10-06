У львівському парку знайшли рідкісну змію (фото)

Змія у львовському парку / Колаж "Сьогодні"

У львівському парку "Високий замок" побачили рідкісну червонокнижну змію ескулапів полоз. Змія неотруйна, а потрапила до Львова з карпатського лісу в чиїйсь машині.

Про це пише Zaxid.net.

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Рідкісна знахідка

Львів'янка опублікувала фотографії змії, яку побачила в парку. Спочатку вона написала, що зустріла в парку вужа, проте потім з'ясувалося, що це ескулапів полоз, якого вкрай рідко можна побачити в цій місцевості.

Ескулапів полоз або лісової полоз може вирости до 2 метрів в довжину.

Змія з парку

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Знак лікарів

" Цей вид цікавий, досить рідкісний, віднесений до Червоної книги України. За своїм систематичним положенням він близький до звичайного вужа. Так сам як і вже, він неотруйним, ніякої небезпеки не представляє. В античному світі їх навіть утримували в приміщеннях для боротьби з гризунами. І, до речі, саме ця змія зображена на емблемі медиків", – розповів герпетолог Тарас Гринчишин.

За його словами, швидше за все, змія потрапила до Львова в автомобілі людей, які відпочивали в Карпатах.

"Такі змії водяться в горбистих і лісистих місцевостях навколо Львова. Ця змія дуже добре лазить, одночасно вона дуже добре ховається в невеликих кутах ", – говорить Тарас Гринчишин.

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