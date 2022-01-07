На Львівщині ціла сім'я загинула від коронавірусу за свята

Сім'я захворіла на COVID-19 у грудні. Колаж "Сьогодні"
На Львівщині, в місті Соснівка, від COVID-19 загинула ціла родина.
Про це повідомляє "Нео Радіо Червоноград".
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25 грудня від COVID-19 померла 78-річна жінка, яка працювала у лікарні медсестрою. Після цього на Новий рік, 1 січня, пішов із життя 80-річний голова сімейства. За кілька днів, 3 січня, померла їхня 46-річна донька.
"Великий відсоток надходжень до нашої лікарні здійснюється із запізненням. І вжиті заходи в лікарні вже неефективні, бо процес пішов надто далеко і повернути назад дуже важко... Практично всі такі пацієнти, як правило, потрапляють у реанімацію, а далі — на апарат штучної вентиляції легень. І вивести з такого стану дуже тяжко", – зазначив директор КНП "Сокальської центральної лікарні" Роман Швед.
Зазначається, що сім'я захворіла на COVID-19 у грудні. Згодом усі члени сім'ї потрапили до лікарні, проте медикам уже не вдалося врятувати їх. Люди до госпіталізації деякий час лікувалися вдома.
Як захиститись від ковіда?
за даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби у 15 разів.
За останні місяці лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, було щеплено двома дозами вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.
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