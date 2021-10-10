У Львівській області іномарка протаранила автобус. Траса Київ – Чоп паралізована (фото)

У Львівській області в ДТП потрапила маршрутка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львівській області, де раніше швидка допомога збила чоловіка, 10 жовтня маршрутний автобус зіткнувся з легковиком. ДТП сталася на трасі М-06 Київ – Чоп, зараз на дорозі величезний затор у сторону Львова.

Про це повідомляють "Вартові Еспрессо".

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На трасі утворилися пробки. Фото: "Еспрессо"

Що відомо про ДТП

Аварія трапилася біля села Кізлів. За словами свідків, водій Peugeot 5008 рухався у сторону Львова і не впорався з керуванням на повороті. У результаті легковик виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в маршрутку "Львів – Бортків".

У Мережі пишуть, що через ДТП на трасі утворилася велика тягучка в сторону Львова.

На місці працювали рятувальники і копи. Фото: "Еспрессо"

На місці працювали рятувальники і поліцейські. Копи очікують прибуття слідчо-оперативної групи, яка і повинна встановити всі обставини ДТП.

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Скільки постраждалих

Унаслідок зіткнення чотирьох пасажирів маршрутки госпіталізували, іншим надавали допомогу на місці. Сам же водій Peugeot серйозних травм не отримав. Очевидці кажуть, що він скористався паском безпеки. Його забрали на медекспертизу.

Передню частину легковика зім'яло гармошкою. Фото: "Еспрессо"

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