У Львівській області можуть відключити опалення школам, лікарням та дитячим будинкам

Перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик назвав заклади, де можуть не увімкнути опалення/Колаж: Сьогодні

У Львівській області, де дворічній дівчинці затиснуло руку у включеній електром'ясорубці, комунальні установи, які перебувають у підпорядкування обласної ради, можуть залишитись без опалення.

Про це повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

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Які причини?

За словами Андрія Годика, депутати Львівської обласної ради проігнорували сесійне засідання, а керівниця Львівської обласної ради скасувала його. Внаслідок цього комунальні установи можуть залишитись без опалення.

Де можуть не увімкнути опалення?

"Це — обласні лікарні, ліцеї та інші освітні заклади, дитячі будинки, заклади культури, серед яких і музеї з унікальними колекціями, котрі потребують відповідного температурного режиму і вологості. Попри те, що держава зменшила ціну на цей енергоносій рівно наполовину від ринкової ціни, Львівська обласна рада вперше за кілька років відмовилася дофінансувати різницю у ціні енергоносія", — зазначив Андрій Годик.

Газовий шантаж РФ

Перший заступник голови Львівської ОДА заявив, що через газовий шантаж Росії зросла ціна на опалення і різницю повинні дофінансовувати органи місцевої влади.

"Через меморандум між урядом, представниками органів місцевого самоврядування та "Нафтогазом", ціну на енергоносії в опалювальному сезоні 2021-2022 вдалося зафіксувати у розмірі 16,5 грн/м3 з ПДВ та транспортуванням. Різницю між планованими 8-10 та 16,5 грн/м3 і намагалися сьогодні компенсувати обласним комунальним установам до кінця року. З майже 150 мільйонів гривень, на які перевиконано обласний бюджет, станом на жовтень, для дофінансування енергоносіїв до кінця року всім установам потрібно близько 49 млн гривень. Таку суму ми запропонували. Водночас, якщо зима буде тепла, область зможе додатково зекономити", — повідомив Годик.

Політичний шантаж

Посадовець впевнений, що львівські депутати, прикриваючись коронавірусом, залишили без газу комунальні установи. Він заявив, що це — "політичний шантаж".

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"Наразі укласти контракт з постачальником газу та оплатити енергоносії до кінця року бюджетні установи, які перебувають під опікою обласної ради, не можуть. Хочу наголосити, що така позиція фракції ЄС "що гірше людям – то краще нам" є позицією на боці нашого ворога Росії, бо це такий самий шантаж держави і нехтування безпекою людей. Я переконаний, політичні маніпуляції точно не мають бути важливіші, ніж безпека та здоров’я людей. Лікарні, школи, ліцеї, культурні установи і, найперше, люди не мають бути заручниками політичної гри Європейської Солідарності", — підкреслив Андрій Годик.

Схожа ситуація в Закарпатській області

На Закарпатті у Мукачево та його околицях близько 30 шкіл залишилися без газопостачання. Через те, що нема чим опалювати навчальні класи, дітей відправили на дистанційне навчання.

Крім того, без тепла залишилися дошкільнята. Однак їх поки що зігрівають електричними обігрівачами.

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