На Львівщині чоловік відкрив стрілянину по мікроавтобусу з пасажирами

Хлопець пошкодив бічне скло автомобіля / Колаж "Сьогодні"

На Львівщині п'яний чоловік стрілявпо мікроавтобусу. У цей час у салоні автомобіля було шість пасажирів.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Що відомо

20-річний хлопець був п'яний і стріляв із пістолета у мікроавтобус. Він пошкодив бічне скло автомобіля. Постраждалих внаслідок події немає.

Чи покарають порушника

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Хлопцеві загрожує до семи років ув'язнення.

У метро Харкова стріляли по студентам

Інцидент стався 17 листопада близько 23 години у вагоні поїзда метро. Конфлікт виник між колишнім співробітником податкової поліції ГУ ДПС у Харківській області та групою студентів.

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Чоловік зробив зауваження щодо неправильного носіння ними масок. Своєю чергою студенти почали нецензурно лаятись на адресу чоловіка.

Після виходу з вагона на платформі станції метро "Держпром" конфлікт загострився, і студенти почали штовхати чоловіка. Потім колишній поліцейський дістав пістолет і зробив кілька пострілів вгору. в ногу одного зі студентів. Колишній співробітник податкової поліції ГУ ДПС у Харківській області пояснив свої дії необхідною самообороною.

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