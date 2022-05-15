У Львівській області прогриміли вибухи: РФ завдала удару по військовому об'єкту (відео)

У Львові та області неспокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львівській області та Львові сьогодні вночі було чутно звуки вибухів, а також сирени повітряної тривоги.

За інформацією депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, в області було чути близько шести вибухів. Спрацювала ППО.

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Водночас мер Новояворівська сказав чекати на офіційні подробиці.

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"Жителі Львівщини! Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному з об'єктів військової інфраструктури. Станом на даний момент інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється", – йдеться у повідомленні Максима Козицького.

Ситуація в Україні 15 травня

У Херсонську область почали приїжджати російські чиновники . Вони намагаються створити вигляд нібито гуманітарної турботи про місцевих жителів та картинку для телебачення РФ.

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З 15 травня міняється час комендантської години у Києві та області. Крім того, міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на дводенну зустріч у Берліні.

У Запорізькій області російські окупанти влаштували справжні звірства зі своїми ж товаришами по службі. Загарбники створили в'язницю тим, хто відмовляється воювати. Крім того, вони спалюють тіла своїх загиблих військових у курнику.

На Слов'янському напрямі окупанти намагалися прорвати оборону українських військ . На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не робив.